Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер" рассказал о планах петербургского клуба на зимнее трансферное окно.
"Не думаю, что в ближайшее трансферное окно будет много новостей. Для нас оно будет спокойным. У "Зенита" собран сильный состав. Зимой вернутся в строй такие важные игроки, как Кокорин и Малком. Это два больших зимних трансфера для нас. То, чего мы ждем больше всего. Это уже серьезное усиление для клуба", — сказал Рибалта.
Рибалта: зимой у "Зенита" будет два больших трансфера
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