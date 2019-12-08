Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал акцию болельщиков команды, которые покинули трибуну после 30 минут матча против "Ахмата" (1:0).
"Уход фанатов "Уфы" с трибуны на 30-й минуте меня не смутил, это ведь всероссийская акция. Они одна семья, это их жизнь. Мы благодарны им за то, что они приезжают и поддерживают нас. Футбол для болельщиков и фанатов. Это наши ближайшие помощники, и мы живем их жизнью", — цитирует Газизова РБ-Спорт.
Гендиректор "Уфы": уход фанатов с трибуны не смутил
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