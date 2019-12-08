Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов прокомментировал поражение от "Урала" (2:3), передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
- Должны были сегодня побеждать. Что не получилось?
- В принципе, все получилось. Просто глупые стандарты... Кто-то не добежал, не доработал. Пропустили очень простые голы, а с таким большим трудом забиваем сами. Думали, что доведем счет до конца, но эти глупые штрафные...
- Чем объясните эти глупые и детские ошибки? Потеря концентрации?
- Да, потеря концентрации. Другого объяснения этому нет. Все главное грамотно стоим, но самое плохое, что именно стоим, а не играем.
- Как оцените свой отрезок в "Крыльях"?
- Как я могу себя оценивать? Команда проигрывает четыре игры подряд. В каждом матче пропускаем. Если пропускаем, значит плохо играю. Нужно прибавлять, повышать командные взаимодействия. Мой сегодняшний гол - приятный бонус, да, но команда проиграла, и гол уходит на второй план.
- У "Крыльев" были хорошие моменты, были на шестом месте, но потом начался осенний провал. Чем можно объяснить этот кризис?
- Провала нет, мы всегда проигрываем в один мяч. С "Уфой" всегда тяжело играть. Если пропускаешь гол, футбол заканчивается. У нас он закончился на 20-й минуте. С ЦСКА обидное поражение. Со "Спартаком" еще ладно... "Зенит" то же самое. Хочу поблагодарить болельщиков за то, что приходят на стадион в такую морозную погоду. Хотелось бы извиниться за этот отрезок. Надеюсь, на сборах сделаем выводы, подкорректируем игру и будем набирать очки.
- Пауза поможет "Крыльям"?
- Нужно перезагрузиться, отдохнуть. 15-е место никого не устраивает. Ребята съездят домой, увидятся с родными и с двойными-тройными усилиями выйдем на сборы, чтобы доказать, что эта половина чемпионата была недоразумением.
Чернов: хотел бы извиниться перед болельщиками за этот отрезок. Это недоразумение
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