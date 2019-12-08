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Министр спорта России считает бойкоты фанатов неправильной позицией

Министр спорта России Павел Колобков высказал мнение по поводу акций протеста футбольных фанатов.

Ранее фанатское объединение "Спартака" "Фратрия" призвало фанатов всех клубов РПЛ на 30-й минуте матчей 19-го тура покинуть трибуны. Данная акция направлена против массовых задержаний фанатов в Санкт-Петербурге и других случаев притеснения ультрас. Фанаты ряда команд поддержали акцию и покинули стадион.

"Я считаю, что это неправильная позиция делать бойкоты, потому что страдают от этого их любимые команды и футболисты. Если действительно болельщики нарушали правила поведения, нарушали наши законы, они должны нести наказание в соответствии с соответствующими процедурами. Надо встречаться с болельщиками, обсуждать эти вопросы. Если действительно были нарушения, то все должно решаться в рамках административного или какого-то другого производства", - цитирует Колобкова "РИА Новости".


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