Министр спорта России Павел Колобков высказал мнение по поводу акций протеста футбольных фанатов.
Ранее фанатское объединение "Спартака" "Фратрия" призвало фанатов всех клубов РПЛ на 30-й минуте матчей 19-го тура покинуть трибуны. Данная акция направлена против массовых задержаний фанатов в Санкт-Петербурге и других случаев притеснения ультрас. Фанаты ряда команд поддержали акцию и покинули стадион.
"Я считаю, что это неправильная позиция делать бойкоты, потому что страдают от этого их любимые команды и футболисты. Если действительно болельщики нарушали правила поведения, нарушали наши законы, они должны нести наказание в соответствии с соответствующими процедурами. Надо встречаться с болельщиками, обсуждать эти вопросы. Если действительно были нарушения, то все должно решаться в рамках административного или какого-то другого производства", - цитирует Колобкова "РИА Новости".
Министр спорта России считает бойкоты фанатов неправильной позицией
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