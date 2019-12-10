Как стало известно Sport24, "Уфа" в ближайшее время с высокой долей вероятности продлит контракт с голкипером команды Александром Беленовым.
Беленов перешел в "Уфу" из "Анжи" в феврале 2017 года. С тех пор 33-летний вратарь провел за клуб 97 матчей, в 37 из которых отстоял на ноль, а в оставшихся 60 пропустил 92 мяча.
Текущее соглашение вратаря с "Уфой" истекает летом 2020 года. Беленов по итогам декабря был номинирован на приз игроку месяца в РПЛ.
"Уфа" близка к продлению контракта с Беленовым
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»