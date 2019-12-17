Агент защитника "Зенита" Игоря Смольникова Александр Маньяков рассказал о переговорах по продлению контракта игрока с клубом.
"Думаю, что со следующей недели переговоры с "Зенитом" вступят в более активную стадию. Сергей Богданович в частных беседах говорил, что ему нужен Игорь. Решение Игоря не привязано к фигуре главного тренера.
Работаем по всем направлениям. И по Европе, и внутри России. Мне кажется, что пока мы не поставили точку с "Зенитом", будет неправильно что-то говорить по этому поводу. Но конечно, мы не ждем ясности. Сами понимаете, лучше подстраховаться, чем потом бегать и искать какие-то варианты. Тем более, у Игоря еще есть полгода контракта с "Зенитом". Никто же его не гонит из клуба. Игорь — боевая единица. В конкурентной борьбе он получал игровое время. Надеюсь, оно у него будет. Пока рано паниковать.
Конечно, мы мониторим все вокруг, но не скрываем, что наша прерогатива — это "Зенит", — цитирует агента "Спорт день за днем".
Агент Смольникова: лучше подстраховаться, но Игоря никто не гонит из "Зенита"
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