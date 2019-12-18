Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Вячеслав Фетисов рассказал, что он будет голосовать за утверждение законопроекта по продаже пива на стадионах только в том случае, когда поймет, куда будут направляться деньги.
"Пиво на стадионах — это цивилизованная форма проведения спортивных мероприятий во всем мире. Надо понимать, что мы должны к этому приобщаться. С другой стороны, в законопроекте написано, что деньги пойдут на развития детско-юношеского спорта. Но непонятно, как это будет происходить. Нас уже один раз обманули, сказав, что деньги от рекламы и продажи пива во время чемпионата мира пойдут на развитие спорта, в том числе хоккея. Но пока мы не можем получить ни цифры, ни справки о том, какие деньги и куда были направлены.
Сейчас мы будем инициировать поправки, чтобы понять, как это будет работать. Но я точно не буду голосовать за закон, пока не пойму, как это будет происходить.
Мы проголосовали за с оговоркой. Это только первое чтение, после которого вносятся поправки. Будет серьезная работа во втором чтении, чтобы мы понимали, куда будут идти деньги, и чтобы закон касался не только футбола, но и других видов спорта. Вопрос вызвал большой общественный резонанс, так что он нам важен", — цитирует Фетисова "РБ-Спорт".
Фетисов: не проголосую за закон о пиве, пока не пойму, куда пойдут деньги с продажи
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