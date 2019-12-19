Новиков продлил контракт с "Динамо" до 2021 года

? Главный тренер московского #Динамо Кирилл Новиков продлил контракт с клубом на полтора года – до лета 2021. Виталий Гришин и Дмитрий Изотов также продлили свои соглашения, а Юрий Бавыкин сделает это позднее. #ДинамоМосква #твоякоманДа #Новиков #трансферыДинамо pic.twitter.com/dPY0ga2j00 — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) December 20, 2019

Соглашение рассчитано до лета 2021 года. Помощники Новикова Виталий Гришин и Дмитрий Изотов также продлили свои соглашения, Юрий Бавыкин сделает это позднее.В скором времени тренерский штаб пополнится еще одним тренером и специалистом по физической подготовке.38-летний специалист стал и.о. главного тренера 5 октября после увольнения Дмитрия Хохлова. 8 ноября Новиков утвержден главным тренером.