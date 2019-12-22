Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко высказался о словах экс-партнера по московской команде, а ныне форварда "Зенита" Артема Дзюбы, который назвал критикующих его фанатов фашистами.
"Знает ли он, кто такие фашисты? Конечно, Артем перегнул. Ему нужен раздражитель, которого он нашел в лице фанатов. Когда у Дзюбы все хорошо и гладко, ему скучно. В этом плохого ничего не вижу — но у нас что, на одном человеке весь футбол замешан?", - цитирует Калиниченко Sport24.
Калиниченко: Дзюба перегнул со словами о фашистах
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