Дзюба - второй год подряд лучший футболист России. Но болельщики так не считают

Карпин поставил лидера «Зенита» только четвёртым, Федун вообще собрал почти всю пятёрку сильнейших из игроков «Спартака», а зрители поставили Дзюбу лишь третьим.
Артем Дзюба стал лучшим футболистом 2019 года по версии РФС и газеты «Спорт-Экспресс». Награда была учреждена четыре года назад, раньше лучшими признавали Фёдора Смолова (2016) и Квинси Промеса (2017). Последние два года награду берёт лидер «Зенита» и сборной России.
При этом на победу претендуют не только игроки, выступающие в РПЛ, но и футболисты сборной, играющие за рубежом – так что Черышев и Головин тоже в списке.
Победителя определяли путём голосования. Участвовали тренеры РПЛ (плюс Черчесов), ветераны (Ярцев и Газзаев), а также болельщики, журналисты, менеджеры клубов и представители РФС. Каждый голосующий называл свою пятерку лучших — игроки получали баллы соответственно от 5 до 1.
Несмотря на медовый месяц, растянувшийся на целый год после Чемпионата мира, назвать хорошими отношения Артёма Дзюбы с болельщиками вряд ли получится. Из-за скандального поведения полиции до матча 18-го тура «Зенит» - «Спартак» (1:0) и череды фанатских акций репутация Дзюбы значительно пострадала – игрок не стал заступаться за болельщиков и только лишь не добавил, что так им и надо.
Многим это не понравилось. Поэтому, наверное, и неудивительно, что в голосовании зрителей Артём остался только третьим. Выше оказались Александр Головин (стал первым у болельщиков), выступающий за «Монако» в Лиге 1, и Элдор Шомуродов из «Ростова».
Персональные фанаты Дзюбы наверняка отметят, что фанаты «Спартака» намеренно разрушали рейтинг Артёма в этом голосовании. Но если фан-база «Зенита» больше (а об этом в Петербурге говорят постоянно – от клубных лиц до простых болельщиков), как же так получилось?
Насчёт Шомуродова, не забивавшего в лиге с октября, всё ещё очевиднее – узбекского форварда очень любят земляки.
С бешеным отрывом Артём Дзюба победил у тренеров. Вторым оказался Крыховяк (набрал в два раза меньше очков), третий – Головин. Правда, Валерий Карпин (видимо, по старой дружбе) поставил нападающего лишь четвертым. А в фаворитах у рулевого «Ростова»: 1) Александр Головин («Монако»); 2) Марио Фернандес (ЦСКА); 3) Матиас Норманн («Ростов»); 4) Артем Дзюба («Зенит»); 5) Эльдор Шомуродов («Ростов»).
То есть Карпин поставил выше лучшего бомбардира команды Шомуродова ниже полузащитника. Любопытно.
Не меньше озадачил владелец «Спартака» Леонид Федун. Он собрал почти всю пятёрку из красно-белых, которые ушли на зимний перерыв на 11-й строчке: 1) Георгий Джикия («Спартак»); 2) Роман Зобнин («Спартак»); 3) Самюэль Жиго («Спартак»); 4) Сердар Азмун («Зенит»); 5) Александр Максименко («Спартак»).
Ещё более радикально поступил только президент «Ростова» Арташес Арутюнянц: 1) Роман Еременко; 2) Матиас Норманн; 3) Ивелин Попов; 4) Эльдор Шомуродов; 5) Алексей Ионов (все – «Ростов»).
Заслуженно ли Дзюба стал игроком года?
На деле у Дзюбы вообще на данный момент нет конкурентов. В прошлом сезоне он взял чемпионство вместе с «Зенитом» (и стал лучшим по системе «гол плюс пас» в чемпионате), в отборочном турнире к Евро-2020 забил в составе сборной больше всех (девять), а в текущем чемпионате он не только лучшим бомбардир, но и первый по количеству голевых передач.
Кто вообще стоит с Дзюбой рядом, если мы говорим исключительно о футбольных вещах?
Алексей Миранчук? После проваленного заключительного отрезка с "Локо" говорить об этом всерьёз не смог даже Юрий Сёмин, который за своих всегда горой. Игорь Акинфеев? У него был серьёзный спад весной, ЦСКА давно ничего не выигрывал, а в сборной Игорь закончил. Крыховяк? Он тащил команду, но Дзюбе уступает примерно во всём.
Александр Головин, конечно, красавчик, раз не испугался поехать в Европу и действительно там играет. Но «Монако» страдает второй сезон подряд, Головин выглядит во Франции очень симпатично, но до роли центрового игрока своей команды или даже лидера ему ещё далеко.
Многих других качественных футболистов РПЛ нет смысла даже ставить рядом – Дзюба на космической дистанции и фактически недосягаем.
Фото: ФК "Зенит", РФС, m.kun.uz
Дзюба - второй год подряд лучший футболист России. Но болельщики так не считают
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