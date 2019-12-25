"То, что противостояние Москвы и Петербурга сейчас актуально как никогда, только кажется. Вы знаете о конфликте, который привел к смерти болельщика в 1999-м? Что может быть хуже?
Покупка Сутормина, близость источников финансирования "Зенита", "Оренбурга" и "Сочи"? В советское время ЦСКА и "Динамо" имели привилегии в том, чтобы со всех городов брать футболистов призывного возраста. И какие могут быть в этом проблемы? На поле встречаются 11 на 11. Какие бы кабинетные войны ни велись, невозможно выиграть чемпионат в кабинетах. Я в это не верю. Если 11 футболистов "Зенита" сильнее 11 футболистов "Спартака" — а иногда и 10 игроков "Зенита" сильнее 11 игроков "Спартака" — при чем здесь кабинет? Или, наоборот, когда "Уфа" побеждает "Зенит". Это что, в кабинете решилось?
Что касается разговоров про админресурс, ну так петербуржцы везде занимают руководящие посты, не только в футболе. А Лавров в шарфе "Спартака" никого не смущает? Считаю, такой проблемы просто нет", — цитирует Кержакова "Чемпионат".
Кержаков: если 10 игроков "Зенита" сильнее 11 игроков "Спартака" — при чем здесь кабинет?
Бывший нападающий "Зенита" и сборной России, а в настоящее время главный тренер юношеской сборной России (игроки 2001 г. р.) Александр Кержаков порассуждал на тему противостояния Москвы и Петербурга.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»