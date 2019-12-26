Олег Веретенников станет помощником Леонида Слуцкого в "Рубине".
В 2018 году бывший футболист сборной России стал тренером-селекционером в волгоградском "Роторе", а с 2019 года является главным тренером "Ротора-2".
Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" 19 декабря 2019 года. Контракт российского специалиста рассчитан на пять лет. Ранее Слуцкий работал главным тренером в ФК "Москва", "Крыльях Советов", английском "Халле", голландском "Витессе" и сборной России. С 2009 по 2016 год он возглавлял московский ЦСКА, с которым трижды выигрывал Российскую Премьер-Лигу и Кубок России.
"Чемпионат.сом"
Веретенников станет помощником Слуцкого в "Рубине"
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