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Широков: Егоров не виноват, что судят плохо. У нас есть Карасёв да Безбородов, это всё

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением об уходе Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
Фото: "Евро-футбол"
"Я бы не сказал, что поддерживаю Егорова, хотя и отношусь к нему хорошо, но дело-то совсем не в нём. Не Егоров готовит судей. Это то же самое, что детский спорт — все основы закладываются гораздо раньше. А Егоров просто распределяет людей, которые к нему пришли. По факту получается, что просто нашли крайнего. Егоров точно не виноват, что судят так плохо. Он за полгода или год не может всё реорганизовать. Так что думаю, что лучше теперь не будет.

Хачатурянц? Пускай, теперь посмотрим на великолепное судейство через год. Можно даже слоган сделать: "Верим в Хачатурянца!" Но если говорить серьёзно, то я только за, если он что-то поменяет. Но ни он, ни Егоров в ближайшее время исправить проблемы с судейством бы не смогли. У нас есть Карасёв да Безбородов, это всё. А эти люди из старой школы.

Он сказал, что судьям мало платят? Это то же самое, что футболисты говорят, что будут выигрывать, если им будут платить в два раза больше. Не умеешь играть — не играй, не умеешь судить — не суди. Так что про зарплаты — это бред.

Что касается слов Гинера про то, что Егоров берёт деньги, то, наверное, он сказал это в порыве эмоций, а на самом деле он так не думает. Но из песни слов не выкинешь, поэтому всё уже разлетелось. Я согласен только с тем, что в том матче ЦСКА и "Краснодара" была ошибка судьи, пенальти в ворота Акинфеева ставить не надо было. Но говорить о том, что Егоров берёт за это деньги, я бы не стал", - цитирует Широкова "Чемпионат".


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Теги: Широков Карасев Егоров Безбородов
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