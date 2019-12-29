Уткин: мне страшно надоела сегодняшняя власть. Она злобная и маразматичная

Известный в прошлом комментатор, а в настоящее время спортивный блогер и журналист Василий Уткин рассказал о своем отношении к российским властям."У вас есть ощущение, что Путина уберут в 2020-м? Настроение, думаю, нагнетается в России", — спросил у Уткина один из подписчиков в инстаграме."Я не думаю об этом, — ответил Василий. — Мне страшно надоела сегодняшняя власть, она злобная и маразматичная. Но смена ее внезапная — момент опасный и тревожный, когда бы он ни случился. Предстоят трудные времена".