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Жена Семака откровенно рассказала о причинах расставания с тренером

Жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, Анна Семак, рассказала, почему они с мужем были вынуждены расстаться.

"Изначально наши роли в семье были распределены неверно. Поскольку мне в детстве и юности не хватило отца, я искала мужчин, похожих на отца. То есть, чтобы у меня было вот это крепкое мужское плечо, чтобы можно было часть ответственности с себя переложить на своего значимого взрослого, чтобы он решал проблемы, а я могла свесив лапки лежать и ничего не делать. И эта позиция как раз очень разрушительна. По крайней мере, такой она оказалась для меня.

Я маялась в этом состоянии. Если это мой отец, значит мне на все нужно спрашивать разрешение. Все происходило только через его одобрение: можно ли я пойду на день рождения, можно ли я куда-то отлучусь... В 6 вечера — комендантский час. Ему очень нравилась эта доминирующая позиция, потому что он меня контролировал и тем самым держал меня в тонусе. Но так жить невозможно. Это очень сильно выматывает, когда ты постоянно находишься под контролем и у тебя нет никакого права голоса, с твоим мнением не считаются", - написала Анна в своем инстаграме.

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2019 год стал для меня самым важным, судьбоносным, переломным. Без сомнения, лучший год в моей жизни. Начавшийся болью и разочарованиями, в итоге принёсший океан любви, энергии, вдохновения, идей. Обновлённые отношения с любимым человеком, лишившиеся прежних разногласий - мы стали равноправными партнерами, друзьями, с нежностью заботящимися друг о друге. В этом году в мою жизнь пришли удивительные люди, ставшие близкими друзьями - Мария Лотта, Женя, Ден, Ира, Никита, Ханна, ещё один Ден, Виталик, Саша, Антон, Ксения, Юра Питт, Света, Серёжа. Спасибо вам! Я начала активно работать, реализовав все, о чем мечтала долгие годы, в максимально короткий срок, сбылась даже странная для девушки мечта заниматься органическим земледелием. Незаметно я разогналась до таких оборотов, что все, что было задумано, исполнилось в двойном размере. Две важные для меня книги (вторая, о детском одиночестве, была дописана в начале декабря и выйдет к февралю ), два документальных фильма, освещающие серьёзные социальные проблемы, два веганских ресторана вместо планируемого одного - Secret Spot на Бали в Чангу, без сомнения, один из лучших на острове, и первый веганский ресторан Петербурга - Grun в порту Севкабель - важнейшая гастрономическая точка на карте города с шеф поваром Викой Мосиной, достойной трёх звёзд Мишлена. О главном подарке этого года я пока рассказать не могу, но это чудо, неожиданно случившееся в нашей семье, сделало нас с мужем счастливее ровно в миллион тысяч раз. В следующем году я планирую так же много работать, делая упор на социальное служение, однако самым важным, ценным и значимым достижением в моей жизни была и будет наша семья. Я невероятно горжусь успехами детей в учебе, изучении иностранных языков, их воспитанием, творческими, спортивными талантами, грамотной речью, безупречным чувством юмора. (Продолжение в карусели.)

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Теги: Семак Зенит
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