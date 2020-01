Жена Семака откровенно рассказала о причинах расставания с тренером

View this post on Instagram

2019 год стал для меня самым важным, судьбоносным, переломным. Без сомнения, лучший год в моей жизни. Начавшийся болью и разочарованиями, в итоге принёсший океан любви, энергии, вдохновения, идей. Обновлённые отношения с любимым человеком, лишившиеся прежних разногласий - мы стали равноправными партнерами, друзьями, с нежностью заботящимися друг о друге. В этом году в мою жизнь пришли удивительные люди, ставшие близкими друзьями - Мария Лотта, Женя, Ден, Ира, Никита, Ханна, ещё один Ден, Виталик, Саша, Антон, Ксения, Юра Питт, Света, Серёжа. Спасибо вам! Я начала активно работать, реализовав все, о чем мечтала долгие годы, в максимально короткий срок, сбылась даже странная для девушки мечта заниматься органическим земледелием. Незаметно я разогналась до таких оборотов, что все, что было задумано, исполнилось в двойном размере. Две важные для меня книги (вторая, о детском одиночестве, была дописана в начале декабря и выйдет к февралю ), два документальных фильма, освещающие серьёзные социальные проблемы, два веганских ресторана вместо планируемого одного - Secret Spot на Бали в Чангу, без сомнения, один из лучших на острове, и первый веганский ресторан Петербурга - Grun в порту Севкабель - важнейшая гастрономическая точка на карте города с шеф поваром Викой Мосиной, достойной трёх звёзд Мишлена. О главном подарке этого года я пока рассказать не могу, но это чудо, неожиданно случившееся в нашей семье, сделало нас с мужем счастливее ровно в миллион тысяч раз. В следующем году я планирую так же много работать, делая упор на социальное служение, однако самым важным, ценным и значимым достижением в моей жизни была и будет наша семья. Я невероятно горжусь успехами детей в учебе, изучении иностранных языков, их воспитанием, творческими, спортивными талантами, грамотной речью, безупречным чувством юмора. (Продолжение в карусели.)