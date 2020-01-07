"Мой контракт будет длиться еще 6 месяцев. Когда я вернусь в расположение клуба, мы должны будем обсудить ситуацию с продлением. Уже пошли разговоры, что они хотят продлить контракт, но нужно и мое согласие. Посмотрим, удастся ли нам достичь договоренности.
Что касается возвращения в Парагвай, то мне бы этого хотелось, но думаю, что еще несколько лет проведу в Европе", - цитирует Мельгарехо Tigo Sports Paraguay.
В декабре генеральный директор "Спартака" Томас Цорн, отвечая на вопрос о том, будет ли продлен контракт с Мельгарехо, сказал: "Это станет понятно по итогам зимнего сбора. Пока не говорили об этом с его агентом. Лоренсо начнет с нами сбор, и все будет зависеть от того, как он проявит себя".
Sport24.ru
Мельгарехо: "Спартак" хочет продлить контракт. Посмотрим, сможем ли договориться
Парагвайский полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо высказался о возможном продлении контракта с московским клубом.
Фото: РПЛ
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