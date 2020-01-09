» » Егорова заменят Кашшаи и Фурса. Одного ненавидит Украина, другой пришёл инспектировать из «Зенита»

Егорова заменят Кашшаи и Фурса. Одного ненавидит Украина, другой пришёл инспектировать из «Зенита»

Достойные кандидаты?
Фото: Getty Images
Сегодня стало известно, кто же заменит Александр Егорова, объявившего о своём уходе в последние дни прошлого года. Поскольку согласно новой реформе российского футбольного арбитража ведомства инспектирования и судейства разделяются – мы узнали сразу две фамилии.

Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, элитный рефери УЕФА. Он обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2010/2011, работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, а также на ЕВРО-2012 в Польше и Украине.

Скорее всего, вы его помните. Этот тот самый реф, который не заметил гол сборной Украины в решающем матче группового этапа против Англии. Василий Уткин уже пошутил, что это не совпадение - просто все готовилось сильно заранее.



И это не единственный жёсткий фейл, который позволял себя Кашшаи на футбольном поле. Взять хотя бы пенальти в матче «Сити» - «Шахтёр» 2018-го, когда Стерлинг просто ковырнул газон и упал в чужой штрафной - а реф поставил одиннадцатиметровый. За такое любому судье будет стыдно всю оставшуюся жизнь. А уж для украинцев Кашшаи должен был стать футбольным национальным врагом.

Таким образом мы вернулись к тому, что пытались провернуть в 2011-м, когда назначили Розетти главой судействова и инспектирования РФС. После этого многочисленные эксперты опыт признавали неудачным и соглашались, что приглашение не имело никакого смысла.

Но в 2020-м попробуем иностранного человека на этом посту вновь.


- Хочу поблагодарить руководителей Российского футбольного союза за приглашение на ответственную должность. Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы - очень интересная для меня задача. Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень. В феврале познакомлюсь со всеми российскими судьями во время учебно-тренировочного сбора, и мы приступим к реализации нашей стратегии, - выдал дежурную речь Кашшаи.

Автор новой реформы председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц так объяснил, почему было принято решение в пользу именно этого кандидата:

- РФС завершил поиск кандидатов на должности руководителей департамента судейства и департамента инспектирования. Ключевыми критериями отбора являлись как профессиональные судейские качества, так и навыки командной и системной работы по реализации реформы судейства с учетом использования современных технологий. Виктор Кашшаи имеет большой международный опыт и желание построить в России самое современное судейское сообщество. Мы нашли профессионального и независимого человека, для которого успешная работа в нашей стране станет амбициозным вызовом. Основные задачи Кашшаи на его посту - управление судьями; выработка единых трактовок правил игры и их внедрение; оценка работы арбитров; участие в назначении судей на матчи; совместное с СК РФС построение всей системы подготовки судей, начиная с региональных школ, - сказал Хачатурянц.

Многие остались очень недовольны этим решением. Например, комментатор Алексей Андронов разразился в своем телеграм-канале:

- Я даже не знаю, что можно сказать про назначение Кашшаи. Ну если говорить серьезно, а не глумиться. Это один из самых слабых топовых судей Европы недавнего прошлого, и у него точно была крайне слабая бригада. Но феномен в том, что чудовищные, грубейшие ошибки - им всегда сходили с рук.

Подлинный шедевр, так сказать, памятник этой бригаде - матч Реал-Бавария в Лиге чемпионов 2016/17. Там они работали так, как будто впервые видят не только друг друга, но и футболистов, и мяч... Немыслимое удаление Видаля, 2 (а то и все три из четырех) гола Реала из офсайдов... Найдите запись, посмотрите... Такой халтуры футбол не видел со времен норвежца Эвребе, которого гоняли по полю игроки Челси Хиддинка.

Я просто боюсь представить, какой «порядок» Кашшаи может навести в российском судействе... И последнее. Насколько мы себя не уважаем, что зовем арбитра из Венгрии?! Не из Италии, Германии или Англии - а из Венгрии. Все эти Кашшаи, Скомины, Марчиняки, Мажичи - результат популистского «шанса для малых стран» от УЕФА. Они постоянно «резались» именно потому, что не работали постоянно на играх топ-уровня...

Ну и зачем? Мало экспериментов над российским футболом? Впрочем, его, видимо, только дустом осталось...

Но куда любопытнее получилось с главой департамента инспектирования. Его возглавил Сергей Фурса. Его представили так:

«Сергей Фурса родился 30 июня 1959 года. Начал судейскую карьеру в 1984 году, работал в качестве главного арбитра на 244 матчах, на 125 играх был лайнсменом. Обладает большим опытом инспектирования матчей чемпионата России и Кубка России».

Фурса действительно бывший арбитр, но куда любопытнее другое. Он не только член президиума Федерации футбола Санкт-Петербурга, но и работал в «Зените». Его профайл сложновато найти на официальном сайте, потому что ссылки были удалены уже после назначения.


Кто-то удивлён?

Фото: Getty Images


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Теги: Фурса Дюков РФС Кашшаи
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