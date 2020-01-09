Егорова заменят Кашшаи и Фурса. Одного ненавидит Украина, другой пришёл инспектировать из «Зенита»

Достойные кандидаты?

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Подлинный шедевр, так сказать, памятник этой бригаде - матч Реал-Бавария в Лиге чемпионов 2016/17. Там они работали так, как будто впервые видят не только друг друга, но и футболистов, и мяч... Немыслимое удаление Видаля, 2 (а то и все три из четырех) гола



Я просто боюсь представить, какой «порядок» Кашшаи может навести в российском судействе... И последнее. Насколько мы себя не уважаем, что зовем арбитра из Венгрии?! Не из Италии, Германии или Англии - а из Венгрии. Все эти Кашшаи, Скомины, Марчиняки, Мажичи - результат популистского «шанса для малых стран» от УЕФА. Они постоянно «резались» именно потому, что не работали постоянно на играх топ-уровня...



Ну и зачем? Мало экспериментов над российским футболом? Впрочем, его, видимо, только дустом осталось... - Я даже не знаю, что можно сказать про назначение Кашшаи. Ну если говорить серьезно, а не глумиться. Это один из самых слабых топовых судей Европы недавнего прошлого, и у него точно была крайне слабая бригада. Но феномен в том, что чудовищные, грубейшие ошибки - им всегда сходили с рук.Подлинный шедевр, так сказать, памятник этой бригаде - матч Реал-Бавария в Лиге чемпионов 2016/17. Там они работали так, как будто впервые видят не только друг друга, но и футболистов, и мяч... Немыслимое удаление Видаля, 2 (а то и все три из четырех) гола Реала из офсайдов... Найдите запись, посмотрите... Такой халтуры футбол не видел со времен норвежца Эвребе, которого гоняли по полю игроки Челси Хиддинка.Я просто боюсь представить, какой «порядок» Кашшаи может навести в российском судействе... И последнее. Насколько мы себя не уважаем, что зовем арбитра из Венгрии?! Не из Италии, Германии или Англии - а из Венгрии. Все эти Кашшаи, Скомины, Марчиняки, Мажичи - результат популистского «шанса для малых стран» от УЕФА. Они постоянно «резались» именно потому, что не работали постоянно на играх топ-уровня...Ну и зачем? Мало экспериментов над российским футболом? Впрочем, его, видимо, только дустом осталось...

Сегодня стало известно, кто же заменит Александр Егорова, объявившего о своём уходе в последние дни прошлого года. Поскольку согласно новой реформе российского футбольного арбитража ведомства инспектирования и судейства разделяются – мы узнали сразу две фамилии.Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, элитный рефери УЕФА. Он обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2010/2011, работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, а также на ЕВРО-2012 в Польше и Украине.Скорее всего, вы его помните. Этот тот самый реф, который не заметил гол сборной Украины в решающем матче группового этапа против Англии. Василий Уткин уже пошутил, что это не совпадение - просто все готовилось сильно заранее.И это не единственный жёсткий фейл, который позволял себя Кашшаи на футбольном поле. Взять хотя бы пенальти в матче «Сити» - «Шахтёр» 2018-го, когда Стерлинг просто ковырнул газон и упал в чужой штрафной - а реф поставил одиннадцатиметровый. За такое любому судье будет стыдно всю оставшуюся жизнь. А уж для украинцев Кашшаи должен был стать футбольным национальным врагом.Таким образом мы вернулись к тому, что пытались провернуть в 2011-м, когда назначили Розетти главой судействова и инспектирования РФС. После этого многочисленные эксперты опыт признавали неудачным и соглашались, что приглашение не имело никакого смысла.Но в 2020-м попробуем иностранного человека на этом посту вновь.- Хочу поблагодарить руководителей Российского футбольного союза за приглашение на ответственную должность. Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы - очень интересная для меня задача. Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень. В феврале познакомлюсь со всеми российскими судьями во время учебно-тренировочного сбора, и мы приступим к реализации нашей стратегии, - выдал дежурную речь Кашшаи.Автор новой реформы председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц так объяснил, почему было принято решение в пользу именно этого кандидата:- РФС завершил поиск кандидатов на должности руководителей департамента судейства и департамента инспектирования. Ключевыми критериями отбора являлись как профессиональные судейские качества, так и навыки командной и системной работы по реализации реформы судейства с учетом использования современных технологий. Виктор Кашшаи имеет большой международный опыт и желание построить в России самое современное судейское сообщество. Мы нашли профессионального и независимого человека, для которого успешная работа в нашей стране станет амбициозным вызовом. Основные задачи Кашшаи на его посту - управление судьями; выработка единых трактовок правил игры и их внедрение; оценка работы арбитров; участие в назначении судей на матчи; совместное с СК РФС построение всей системы подготовки судей, начиная с региональных школ, - сказал Хачатурянц.Многие остались очень недовольны этим решением. Например, комментатор Алексей Андронов разразился в своем телеграм-канале:Но куда любопытнее получилось с главой департамента инспектирования. Его возглавил Сергей Фурса. Его представили так:«Сергей Фурса родился 30 июня 1959 года. Начал судейскую карьеру в 1984 году, работал в качестве главного арбитра на 244 матчах, на 125 играх был лайнсменом. Обладает большим опытом инспектирования матчей чемпионата России и Кубка России».Фурса действительно бывший арбитр, но куда любопытнее другое. Он не только член президиума Федерации футбола Санкт-Петербурга, но и работал в «Зените». Его профайл сложновато найти на официальном сайте, потому что ссылки были удалены уже после назначения.Кто-то удивлён?