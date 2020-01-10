Нападающий ЦСКА Такума Нисимура на правах аренды перейдет в португальский клуб "Портимоненсе".
Сообщается, что соглашение будет действовать до окончания текущего сезона и предусматривает опцию выкупа футболиста. 23-летний игрок присоединился к московскому клубу в августе 2018 года. Контракт японца с командой рассчитан на четыре года. В этом сезоне Нисимура принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.
ПФК ЦСКА
"Портимоненсе" возьмет у ЦСКА в аренду Нисимуру
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