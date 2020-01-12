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Новиков: цель "Динамо" - победа в каждом матче

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков рассказал о целях команды на вторую часть сезона, а также порассуждал о тактической схеме бело-голубых.

"Мы будем наигрывать две схемы, чтобы во время матча мы могли варьировать эти моменты. Футболисты должны точно знать свои перестроения, что конкретно они должны делать на поле. На сборах посмотрим, какие схемы подходят под набор тех футболистов, что у нас есть, и после этого будем решать.

Цель "Динамо" — победа в каждом матче. И двигаться постепенно от игры к игре. Мы хотим выигрывать, настроим на это ребят. Психология победителей должна обязательно присутствовать и должна проявляться в каждом моменте на футбольном поле", - цитирует Новикова ФК "Динамо".


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Теги: Новиков Динамо
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