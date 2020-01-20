"Конечно, я хочу завоевать трофеи со "Спартаком". Хочу играть в Лиге чемпионов. Кстати, у нас есть шанс взять титул уже в ближайшее время — мы ведь еще боремся за Кубок! Это отличная мотивация", - цитирует Крала "СЭ".
Крал перешел в "Спартак" летом 2019 года из "Славии", подписав контракт на пять лет. Сумма трансфера составила 12 млн евро. В рамках РПЛ чешский хавбек провёл восемь матчей, но не отличился результативными действиями.
"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 19 играх.
Крал рассказал о планах в ближайшее время выиграть трофей со "Спартаком"
Полузащитник красно-белых Алекс Крал рассказал о серьёзных планах в составе московской команды.
Фото: ФК "Спартак"
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