Атанасиадис прибыл в расположение "Крыльев Советов"

Пресс-служба "Крыльев Советов" сообщила, что в расположение команды в Турции прибыл греческий нападающий Стефанос Атанасиадис.

Права на футболиста принадлежат греческому клубу ПАС.



Отметим, что "Крылья Советов" завтра, 21 января проведут первый контрольный матч. Соперником команды Миодрага Божовича станет юрмальский "Спартак".

"Крылья" занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 19 матчах.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Крылья Советов Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

СПАЛ на выезде обыграл "Аталанту"
"Вулверхэмптон" за 25 млн евро подпишет футболиста "Олимпиакоса"
Защитник "Баварии" Эрнандес вернулся в общую группу
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Ромео попал в аварию
Атанасиадис прибыл в расположение "Крыльев Советов"
Стадион "Ростова" может принять Финал Кубка России и Суперкубок
Слуцкий: может быть, приступить к работе было бы логичнее с нового сезона
Айртон прокомментировал решение "Спартака" не отпускать его в сборную
Головин - в старте "Монако" на матч Кубка Франции
Аршавин считает, что Черчесов будет востребован на российском футбольном рынке
"СЭ": Кононов завтра-послезавтра возглавит "Ригу" 3
Кавани может продолжить карьеру в "МЮ"
Бывший футболист "Краснодара" Гоу перешел в "Касымпаша"
Вратарь женской команды "Ливерпуля" показала страшное рассечение (фото) 2
Российские клубы могут обязать платить взносы за регистрацию игроков 3
Крал - об интересе "Ньюкасла": читал об этом, но агент ничего не говорил
Журналист Фуркад сообщил, что Краневиттер близок к переходу в "Монтеррей" 2
"Чайка" подписала полузащитника "Тамбова"
Хет-трик Игбуна помог "Динамо" разгромить "Заглембе" 1
"Локомотив", уступая по ходу матча три раза, сыграл вничью со "Стяуа" 5
Вечерняя тренировка ЦСКА не состоялась из-за дождя
Мусаев рассказал, что сроки восстановления защитника Спайича увеличились
Крал рассказал о планах в ближайшее время выиграть трофей со "Спартаком" 4
"Реал" объявил о переходе Рейньера
Нойштедтер - о судействе в РПЛ: в других странах ошибаются не меньше
19-летний игрок ЦСКА находится на просмотре в "Риге"
"Ахмат" выразил свое доверие тренерскому штабу Шалимова 2
Хакими попал в сферу интересов "Баварии"
"Ахмат" в товарищеском матче проиграл клубу из Румынии
Ловчев: думаю, Тедеско сам хотел бы других игроков 2
Все новости