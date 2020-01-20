Атанасиадис прибыл в расположение "Крыльев Советов"

Права на футболиста принадлежат греческому клубу ПАС.
В расположение нашей команды прибыл греческий футболист Стефанос Атанасиадис (Клаус). Нападающему 31 год, принадлежит футбольному клубу ПАС из Греции. pic.twitter.com/haSghR0rBB— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) January 20, 2020
Отметим, что "Крылья Советов" завтра, 21 января проведут первый контрольный матч. Соперником команды Миодрага Божовича станет юрмальский "Спартак".
"Крылья" занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 19 матчах.