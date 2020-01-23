В Петербурге футболисты открыто конфликтовали прямо на поле во время матча.
— Это ненормально. Мы не можем принять такое. Каждый, кто приходит на стадион, или даже кто смотрит футбол нерегулярно, должен знать, что мы — одна большая семья. Мы с парнями общаемся чаще, чем с семьями. А значит, мы тоже должны быть семьей и жить как семья — уважать друг друга.
Я не видел того эпизода в игре, но потом посмотрел, и, конечно, мне это не понравилось. Я поговорил с обоими игроками наедине. После этого мы собрали совет, в который от команды вошли капитан Джикия и вице-капитан Зобнин. Я озвучил свое решение относительно наказания и спросил их мнения. Но в итоге, когда окончательное решение на совете принято, его должны принять и уважать все, — цитирует тренера Sport24.
Джано уже расторг контракт со "Спартаком" и перебрался в кипрский "Анортосис". Мельгарехо готовится к весенней части сезона под руководством Тедеско, его контракт заканчивается летом.
Тедеско: стычка Джано и Мельгарехо - это ненормально, мы не можем такое принять
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о своем отношении к инциденту, произошедшему между полузащитниками Джано Ананидзе и Лоренцо Мельгарехо во время матча с "Зенитом" (0:1).
Фото: Советский Спорт
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