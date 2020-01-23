Ранее сообщалось, что немецкий клуб намерен арендовать 31-летнего футболиста до конца сезона. Хеведес был согласен перейти в "Кельн", но при условии, что "козлы" в летнее трансферное окно выкупят его трансфер у "Локомотива" за 1,5 млн евро, если клуб вылетит из Бундеслиги. "Кельн" же это не устроило и клуб отказался от переговоров.
Хаведес перешел в "Локомотив" в 2018 году. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате России.
Аренда Хеведеса в "Кельн" сорвалась. Игрок настаивал на выкупе его контракта у "Локомотива"
Переход защитника "Локомотива" Бенедикта Хеведеса в "Кельн" не состоится, передает Bild.
Фото: ФК "Локомотив"
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