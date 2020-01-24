Стали известны имена футболистов ПФЛ, делавших ставки на матчи своей команды

Сегодня, 24 января, комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит дела трёх футболистов клуба ПФЛ «Машук КМВ», которые делали ставки на матчи своей команды.Как сообщает «Чемпионат», ставки на матчи своей команды делали голкипер «Машука КМВ» Ярослав Малолетков, а также Роман Демидов и Даниил Лезгинцев. Теперь всем трём футболистам грозят серьезные наказания. Так, их могут на долгое время отлучить от футбола.«Машук КМВ» занимает в турнирной таблице ПФЛ зоны «Юг» 8-е место. В 18 турах пятигорчане набрали 24 очка.