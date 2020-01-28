Сегодня стало известно, что "Локомотив" обратился к арбитражный суд Москвы с иском на 144,6 миллиона рублей к бывшему президенту клуба Илье Геркусу. Сам Геркус заявил, что не признает даже теоретическую возможность каких-либо претензий со стороны московского клуба.
Директор "Локомотива" по связям с общественностью Кирилл Брейдо позже сообщил, что иск к Геркусу подан в результате аудиторской проверки.
"Это не мой вопрос – я не знаю никаких нюансов, а за финансы я ответственности не нёс. Я был в чём-то недоволен Геркусом? Почему я недоволен? Я был доволен тем, что мы стали чемпионами, что мы много выигрывали. И доволен сейчас. Я могу говорить только про спортивную составляющую, эту работу мы выполнили хорошо", - цитирует Семина "Чемпионат".
Геркус работал в "Локомотиве" с 2016 по 2018 год. При нем команда стала чемпионом России и выиграла Кубок страны.
Сёмин прокомментировал исковое заявление к экс-президенту "Локо" Геркусу
Наставника "Локомотива" отметил, что не вправе комментировать финансовые вопросы в клубе.
Фото: CЭ
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