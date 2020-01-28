Также вместе с "Краснодаром" будут тренироваться "Локомотив", "Химки" и "Шахтер".
Напомним, второй сбор "Краснодара" начнется 30 января и продлится до 10 февраля. За это время подопечные Мурада Мусаева должны провести четыре товарищеских матча.
Ранее стало известно, что "Краснодар" отменил товарищескую игру с китайским клубом "Ухань Чжоэр", которая была запланирована на 10 февраля. Этот клуб базируется в городе Ухань, в котором распространился смертельный коронавирус. Количество погибших достигло уже более 100 человек, а число заболевших превысило 4,5 тысячи.
"Краснодар" будет тренироваться в одном зале с китайской командой
Как сообщает "Спорт-экспресс", "быки" на сборе в Испании будут тренироваться в одном зале с китайским клубом "Чанчунь Ятай".
Фото: ФК "Краснодар"
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