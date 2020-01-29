"Урал" выдвинул на пост президента РПЛ Сергея Прядкина. У нас без изменений, есть полное доверие к господину Прядкину.
Кокорин? Конечно, хотели бы видеть его у нас, но по нашим финансам, к сожалению, Кокорин к нам не приедет", — цитирует Иванова Sport24.
Ранее РФС признал недействительными выборы президента РПЛ Сергея Прядкина, заявив, что голосование прошло с нарушениями регламента. РПЛ приняла решение на общем собрания согласиться на перевыборы.
Новые выборы президента РПЛ пройдут 17 марта.
"Урал" выдвинул на пост президента РПЛ Прядкина
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что его клуб выдвигает на пост президента РПЛ Сергея Прядкина, работавшего на этом месте последние 13 лет
Фото: ФК "Урал"
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