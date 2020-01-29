"Урал" выдвинул на пост президента РПЛ Прядкина

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что его клуб выдвигает на пост президента РПЛ Сергея Прядкина, работавшего на этом месте последние 13 лет

Фото: ФК "Урал"