Рейнгольд: за спиной Семина ведутся поганые разговоры, это не красит руководство "Локомотива"

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info поделился мыслями о предстоящем межсезонном турнире "Париматч Премьер" с участием "Спартака", "Локомотива", "Ростова" и сербского "Партизана" и работы российских команд на предсезонных сборах, а также поддержал главного тренера "Локомотива" Юрия Семина.
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- Я видел: показывали тут фрагменты тренировок "Спартака", "Ростова" и "Локомотива" на сборах - команды сейчас только втягиваются, - отметил Рейнгольд. - Я сам был игроком, и для меня в моей карьере были самые страшные моменты, когда мы ездили на сборы. Такие нагрузки! Это что-то невозможное. Я и другие футболисты порой сознание теряли. Но без этого никуда. Без "физики" бесполезно играть в футбол.

- Матчи на трудных межсезонных сборах игроки воспринимают как праздник.

- Да, конечно. И Тедеско, по-моему, первый тренер "Спартака", при котором команда не провела на первом сборе ни одной контрольной игры. Посмотрим, правильно он поступает или нет. Это что-то новенькое. Во всяком случае для меня. Многие команды готовятся через игры. И "Зенит", и "Динамо" уже играли. И у футболистов, похоже, от таких нагрузок помутнение страшное. Но отдача от этой работы, мне кажется, будет потом. Но самое главное - хочется посмотреть на построение игры, на что будет Тедеско со своей командой претендовать в этом году и на кого он будет рассчитывать. Взяли на сбор много игроков - так что никаких поблажек там не предвидится, и думаю, что будет выстраиваться тот рисунок игры, который ему нужен. Я недавно читал интервью Тедеско - он дал намек, что если что-то не так сложится, он из команды уйдет. Он не будет за нее цепляться.

Что касается "Локомотива", то клуб давит на Юру Семина. Это неприятно. Я так говорю не потому, что он мой товарищ: человек хорошо работает в "Локомотиве" - ну что нужно?! Руководство уже ищет какого-то тренера. Один им уже, кажется, отказал. Зачем все это? Команда ведь играла прилично. Это единственная команда, которая оставила хорошее впечатление, хотя из Лиги чемпионов и выскочила. Но дело же не в этом. Дело в том, как она играла, как работала и как относится к делу Юрий Павлович. А за его спиной ведутся такие поганые разговоры. Это не красит руководство "Локомотива". Это выдающийся российский тренер.

А что касается предстоящего турнира, то посмотрим. Участники сами по себе интересные. Посмотрим, кто как готов. Говорить много сейчас не стоит, потому что, сами понимаете, команды будут играть при больших нагрузках.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Рейнгольд Спартак Локомотив
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