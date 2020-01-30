"Динамо" интересуется Александром? Такой вариант даже не обсуждается.
Мы обсуждаем с "Зенитом" разрыв контракта? Без комментариев", — цитирует Логинова Sport24.
"Зенит" не взял Кокорина на второй сбор и отправил в "Зенит-2", выступающий в ПФЛ.
Ранее сообщалось, что футболист намерен разорвать контракт с "сине-бело-голубыми" и продолжить карьеру в европейском клубе.
Агент Кокорина заявил, что вариант с "Динамо" нападающий даже не рассматривает
Агент и отчим Кокорина Кирилл Логинов сообщил, что переход в "Динамо" не интересует его подопечного.
Фото: "ИЗВЕСТИЯ"
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