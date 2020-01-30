"Желаю всего самого лучшего "Зениту" и невероятным болельщикам! Я и моя семья чувствовали себя в Петербурге как дома, будем очень сильно скучать по городу.
Спасибо "Зениту" за все. Уверен, сине-бело-голубые вновь станут чемпионами России. У меня останутся только теплые воспоминания о времени, проведенном здесь", — приводит слова 28-летнего словака официальный сайт "Зенита".
Роберт Мак провел 72 матча за "Зенит" во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач. В прошлом сезоне в составе "Зенита" Мак стал чемпионом России.
Сегодня было объявлено о переходе Роберта Мака в турецкий "Коньяспор". По информации СМИ, "Зенит" отпустил полузащитника бесплатно.
Мак: благодарен "Зениту" за все
Словацкий полузащитник Роберт Мак, покинувший "Зенит", обратился к болельщикам через официальный сайт санкт-петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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