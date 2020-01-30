SportMediaset: "Сампдория" решила прервать аренду Ригони. Игрок вернется в "Зенит"

Как сообщает SportMediaset, в "Сампдории" не впечатлены игрой аргентинского футболиста Эмилиано Ригони, права которого принадлежат "Зениту".
Фото: ФК "Зенит"
Руководство итальянского клуба договорились с питерцам о досрочном прекращении аренды. Таким образом, в ближайшее время Ригони вернется в расположение команды Сергея Семака.

В нынешнем сезоне Ригони провел 8 матчей за "Сампдорию" и отдал одну голевую передачу. Чаще всего футболист выходил на поле на замену.

Ригони перешел в "Зенит" летом 2017 года из клуба "Индепендьенте". Сумма трансфера составила 9 миллионов евро.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Ригони Сампдория Зенит Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Агент Смольникова рассказал, что у игрока есть два предложения от российских клубов
Пентек близок к переходу в "Герту". Игрок уже прибыл на медосмотр
"Тоттенхэм" интересуется капитаном "Саутгемптона"
"Урал" не договорился с Жамалетдиновым по условиям контракта
Меркулов может перейти в "Рубин"
Спортдиректор "Зенита" Рибалта не знал, что Кокорина хотели отдать в аренду в "Сочи" 15
Первый тренер Соболева считает, что игроку в ЦСКА было бы легче, чем в "Спартаке" 5
"Лацио" хочет успеть подписать Жиру
SportMediaset: "Сампдория" решила прервать аренду Ригони. Игрок вернется в "Зенит" 7
Семин: Кокорин? На сегодняшний день он игрок другой команды 1
Глава "Крыльев Советов": последний сбор показал, что мысленно Соболев уже не в Самаре
Соболев: более титулованной и популярной команды, чем "Спартак", в России просто нет 53
Кечинов - о Соболеве: одно дело - играть в "Крыльях Советов", другое - в "Спартаке" 1
Бывший игрок "Зенита" Кришито может перейти в "Фиорентину"
"Рома" арендовала воспитанника "Барселоны"
Мама Рохо подтвердила, что футболист продолжит карьеру в Аргентине
Исламхан, который не подошел "Зениту", будет играть в ОАЭ
Мак: благодарен "Зениту" за все 1
Юран: Соболев предпочтительнее Понсе. Не понимаю, по какому принципу брали аргентинца 3
Защитник "Браги" Сантос сегодня присоединится к "Рубину"
Бывший защитник "Лиона" прибыл на сбор "Крыльев"
Экс-тренер Соболева: нынешний "Спартак" не подходит Александру 3
Цорн рассказал, что в переходе Соболева был заинтересован лично Тедеско 4
"Бери выше!" "Спартак" представил Соболева необычным роликом 6
"Спартак" объявил о переходе Александра Соболева 6
Павлюченко: Соболев - хороший трансфер для "Спартака" 1
Кокорин прокомментировал расторжение контракта с "Зенитом" 13
Уткин: невозможно быть за Прядкина
Егоров рассказал, что Кокорин может перейти в "Локомотив" 9
Мак перешел в турецкий "Коньяспор"
Все новости