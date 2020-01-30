Руководство итальянского клуба договорились с питерцам о досрочном прекращении аренды. Таким образом, в ближайшее время Ригони вернется в расположение команды Сергея Семака.
В нынешнем сезоне Ригони провел 8 матчей за "Сампдорию" и отдал одну голевую передачу. Чаще всего футболист выходил на поле на замену.
Ригони перешел в "Зенит" летом 2017 года из клуба "Индепендьенте". Сумма трансфера составила 9 миллионов евро.
SportMediaset: "Сампдория" решила прервать аренду Ригони. Игрок вернется в "Зенит"
Как сообщает SportMediaset, в "Сампдории" не впечатлены игрой аргентинского футболиста Эмилиано Ригони, права которого принадлежат "Зениту".
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»