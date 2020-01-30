Тарасов: вот вам национальная идея - создать крутой футбольный мяч. Aurus же не хуже Maybach построили

Футболист Дмитрий Тарасов, находящийся на сборах с "Рубином", предложил новую национальную идею - создание собственного футбольного мяча.

ФК "Рубин"

-В СССР играли одним кожаным мячом, а на ЧМ и ЧЕ наверняка были же другие мячи. Как справлялись, интересно?Вот нам национальная идея – создать собственный крутой футбольный мяч по всем правилам спортивной баллистики!Ну или хотя бы чтобы от наших в ворота сразу залетал. Кроме шуток, за год выросло количество изобретений из России на 21 процент, товарищи!Даю идею… Ну а что, Aurus вон построить не хуже Maybach смогли, нужен и росмяч, - написал Тарасов в своем "Инстаграме".Тарасов прошёл первый сбор с "Рубином" и даже отличился забитым мячом в одном из товарищеских матчей, заслужив право поехать на второй сбор. Игрок пока не подписал контракт с казанским клубом.