Тарасов: вот вам национальная идея - создать крутой футбольный мяч. Aurus же не хуже Maybach построили

Футболист Дмитрий Тарасов, находящийся на сборах с "Рубином", предложил новую национальную идею - создание собственного футбольного мяча.
ФК "Рубин"
-В СССР играли одним кожаным мячом, а на ЧМ и ЧЕ наверняка были же другие мячи. Как справлялись, интересно?

Вот нам национальная идея – создать собственный крутой футбольный мяч по всем правилам спортивной баллистики!

Ну или хотя бы чтобы от наших в ворота сразу залетал. Кроме шуток, за год выросло количество изобретений из России на 21 процент, товарищи!

Даю идею… Ну а что, Aurus вон построить не хуже Maybach смогли, нужен и росмяч, - написал Тарасов в своем "Инстаграме".

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О чем только не поспоришь на сборах)) Вот раньше в хоккее была большая разница между российской коробкой и канадской площадкой. И когда наши впервые приехали туда играть, то естественно были не готовы. Чтобы вы понимали, споры по этим коробкам идут чуть ли не до сих пор. А вот футболе, в Советском Союзе играли одним кожаным мячом, а на ЧМ и ЧЕ наверняка были же другие мячи. Как справлялись?интересно)) Вот нам национальная идея, создать собственный крутой футбольный мяч по всем правилам спортивной баллистики! Ну или хотя бы, чтобы от наших, в ворота сразу залетал?? Кроме шуток, за год выросло количество изобретений из России на 21 процент, товарищи! даю идею… Ну а что, Аурус вон построить не хуже Майбаха смогли, нужен и росмяч))????

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Тарасов прошёл первый сбор с "Рубином" и даже отличился забитым мячом в одном из товарищеских матчей, заслужив право поехать на второй сбор. Игрок пока не подписал контракт с казанским клубом.


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Теги: Тарасов Рубин
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