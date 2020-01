Тарасов: вот вам национальная идея - создать крутой футбольный мяч. Aurus же не хуже Maybach построили

View this post on Instagram

О чем только не поспоришь на сборах)) Вот раньше в хоккее была большая разница между российской коробкой и канадской площадкой. И когда наши впервые приехали туда играть, то естественно были не готовы. Чтобы вы понимали, споры по этим коробкам идут чуть ли не до сих пор. А вот футболе, в Советском Союзе играли одним кожаным мячом, а на ЧМ и ЧЕ наверняка были же другие мячи. Как справлялись?интересно)) Вот нам национальная идея, создать собственный крутой футбольный мяч по всем правилам спортивной баллистики! Ну или хотя бы, чтобы от наших, в ворота сразу залетал?? Кроме шуток, за год выросло количество изобретений из России на 21 процент, товарищи! даю идею… Ну а что, Аурус вон построить не хуже Майбаха смогли, нужен и росмяч))????