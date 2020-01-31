"СЭ": Пападопулос перейдет в "Крылья Советов"

Защитник "Гамбурга" и сборной Греции Кирьякос Пападопулос продолжит карьеру в России.
Фото: ESPN
Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Крылья Советов" выкупят игрока у "Гамбурга".

Вчера журналист Димитрис Самолис сообщил, что футболист близок к переходу в "Динамо". Сам игрок сегодня отказался комментировать переход в московский клуб.

Пападопулос за свою карьеру успел поиграть за "Олимпиакос", "Шальке", "Байер", "РБ Лейпцин" и "Гамбург". Также футболист провел 29 игр за национальную команду и забил четыре мяча.

"Крылья Советов" занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 19 матчах.


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Теги: Пападопулос Крылья Советов Российские трансферы
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