"Переход белоруса Гутора сорвался по семейным обстоятельствам, Фролова "Сочи" не отпустил.
Сейчас Самара вступила в переговоры с "Зенитом" по вратарю Максиму Рудакову. "Крылья" хотят (и "Зенит" может согласиться) аренду на полтора года", — пишет Егоров в своем телеграм-канале "Футбольный Биги".
Последние два года 24-летний голкипер выступал в Финляндии, где играл за столичный "ХИК", в составе которого в 2018 году стал чемпионом страны. В январе у Рудакова закончился срок аренды.
Ранее среди возможных клубов Рудакова назывался "Ростов".
Егоров: "Крылья" ведут переговоры по трансферу вратаря "Зенита"
Футбольный журналист Сергей Егоров сообщил, что самарские "Крылья Советов" активно решают проблему вратарской позиции.
Фото: УЕФА
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»