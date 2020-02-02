Сербский ветеран отметил, что он против подобных систем в футболе. По его мнению, ошибки могут случаться у каждого, а сам футбол рассчитан на то, чтобы обмануть соперника и, если судья не ошибается специально, то VAR в футболе не нужен.
- Мне не нравится и никогда не будет нравиться VAR. Для меня это не футбол. Так вообще можно дойти до того, что убрать судью с поля и играть как в компьютерной игре. Ошибки случаются у всех, - цитирует Ивановича сайт "Зенита".
Тестировать систему видео помощи арбитра начали в 2016 году, а в 2017 она была впервые испробована на международных соревнованиях. Ими стал Кубок Конфедераций 2017 в России. С сезона 2017/2018 VAR начал вводиться в топ-лигах мира, а в 2018 году внесён в правила футбола.
Иванович - о VAR: может дойти до того, что с поля уберут судью. Для меня это не футбол
Защитник питерского "Зенита" Бранислав Иванович поделился мнением о введении в футбол системы видеопомощника арбитру (VAR).
Источник: ФК "Зенит"
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