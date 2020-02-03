Рейнгольд: Карпин должен следить за своей речью

- Впечатления? Ну, конечно, команды сейчас играют через большие физические нагрузки, - отметил Рейнгольд. - Идет подготовка ко второй части сезона. Так что что-либо говорить пока рано. Да, есть кое-какие наметки. "Спартак" пока идет на первом месте в этом турнире. Но двоякое у меня впечатление от его игры. Первый тайм мне вообще не был интересен. Как у спартаковцев, так и у "Ростова". Хотя, конечно, красно-белые имели небольшое преимущество по владению мячом. Но и только. Опасных моментов было маловато. Во втором тайме, после замен, два человека внесли ясность в игру. Это, конечно, Мирзов и Бакаев. Они оба сделали два мяча, да и команда с их появлением забегала по-другому: скорости прибавилось. Но, возможно, в какой-то степени это связано и с тем что "Ростов" подустал. Хотя в игре ростовчан я вообще ничего не увидел. Как мне показались молодые игроки "Спартака"? Пока никак. Я не люблю давать авансы. Посмотрим. Раз им тренер доверяет - значит, какие-то качества он в них увидел.
Матч между "Локомотивом" и "Партизаном"? Мое мнение, "Партизан" поинтереснее смотрелся. Но красно-зеленые, опять же, сейчас готовятся к сезону.
Я же хочу сказать о другом: меня удивляет наставник "Ростова" Валерий Карпин. Я ничего против него не имею, но он должен следить за своей речью. Он говорит, что ему по барабану результат, что он не готовит ребят обязательно выиграть этот турнир. Тогда вопрос: а зачем он вообще на этот турнир приехал? И зачем такие вещи говорить своим футболистам? За всю свою игровую карьеру ни от одного тренера таких слов не слышал. Это издевательство над здравым смыслом. Футболисты впитывают высказывания наставника, как губка. То есть если тренеру турнир не нужен, то зачем он нам? Зачем горбатиться? Нельзя такие вещи говорить.
- Чего ждете от предстоящих матчей турнира?
- "Спартак" к турниру хорошо, серьезно подошел. Не потому что выиграли, так говорю: ребята действительно старались. Особенно во втором тайме. Видно было, что настроены. И надо учитывать, что они вообще пока одну игру провели. Тем не менее что-то показать в прошедшем матче удалось. Меня это радует. Самое главное, что команда серьезно подошла к работе. Что касается игры "Локомотива", то в принципе равная игра у низ с "Партизаном" была, но сопернику повезло чуть больше. Он просто лучше готов физически. А что касается игры спартаковцев с "Локомотивом", то скажу так: кто более серьезно настроен на борьбу и самоотдачу, тот турнир выиграет. Мастерство особо не покажешь, поскольку физически футболисты сейчас особо не готовы. Дерби, конечно, не в том ракурсе будет рассматриваться, когда играют в Черкизове или Тушине. Но матч между двумя интересными московскими командами, конечно, любопытно будет посмотреть. Очень важно, чтобы ребята не получили травм. Играйте, но берегите друг друга. Потому что это только лишь подготовительный этап. Но играть надо серьезно, не валять дурака. Ну а "Ростов" все-таки, надеюсь, воспрянет духом в игре с "Партизаном". Все-таки хочется хороший матч увидеть, самоотдачу, а не валяние дурака.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Рейнгольд: Карпин должен следить за своей речью
Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info поделился впечатлениями от первых игр межсезонного турнира "Кубок Париматч Премьер", рассказал, чего ждет от матчей "Спартак" - "Локомотив" и "Партизан" - "Ростов", а также прокомментировал высказывания наставника ростовчан Валерия Карпина.
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