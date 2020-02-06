"Понял что надо уходить, когда прямым текстом сказали, что не рассчитывают — я не о себе, а обо всех парнях 97-го года рождения. Вообще у Галицкого любимчики именно 99-й год — в основной команде из воспитанников только они. А к 97-му отношение предвзятое. Не то что нас для Галицкого вообще не существовало, человек он хороший. Но хоть что говори, а видно, как он к кому относится.
Мы точно не были слабее: выигрывали юношеские турниры, чемпионаты России, всегда привозили медали. Если б возвращались отовсюду 16-ми — вопросов нет. Чем мы не угодили, не понимаю. У Галицкого же мечта собрать команду из воспитанников — давно уже мог ее осуществить", — цитирует Бакая Sport24.
В текущем сезоне на счету Дмитрия Бакая 7 матчей за ФК "Новосибирск" в зоне "Восток" ПФЛ, результативными действиями игрок не отметился. ФК "Новосибирск" занимает третье место из шести команд в зоне "Восток".
Экс-игрок "Краснодара" - о предвзятом отношении Галицкого: он уже давно мог собрать команду из воспитанников
Дмитрий Бакай, ранее находившийся в системе "Краснодара" рассказал о причинах ухода из краснодарского клуба.
Фото: twitter.com/bakay97
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