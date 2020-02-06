Экс-игрок "Краснодара" - о предвзятом отношении Галицкого: он уже давно мог собрать команду из воспитанников

Дмитрий Бакай, ранее находившийся в системе "Краснодара" рассказал о причинах ухода из краснодарского клуба.

Фото: twitter.com/bakay97