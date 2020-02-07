"Я не могу принимать за него решения. Он молодой футболист, который всегда готов учиться и может значительно прибавить. В любом европейском чемпионате это будет очень качественный игрок, он везде сможет спокойно играть. Другой вопрос, когда он сам выберет для себя тот необходимый момент, чтобы переехать в Европу", - цитирует Хеведеса Sport24.
Напомним, ранее сообщалось об активном интересе к Миранчуку со стороны "Ювентуса". Зимой также сообщалось, что "Милан" официально отправлял в "Локо" официальный запрос об арене игрока, но "железнодорожники" отказались его отпускать.
Миранчук в нынешнем сезоне провел 16 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативных передач.
Хеведес выступает за "Локомотив" с лета 2018 года, перейдя из "Шальке" за 4 миллиона евро. Соглашение футболиста с клубом истекает в 2022 году.
Хеведес: Алексей Миранчук будет в любом чемпионате качественным игроком
Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес поделился мнением о полузащитнике клуба Алексее Миранчуке, в услугах которого заинтересованы европейские клубы.
Фото: ФК "Локомотив"
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