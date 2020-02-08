"Думаю, "Спартак", когда я играл, был намного лучше. Мне кажется, уровень чемпионата России не такой хороший, как был года три-четыре назад", — цитирует Тошича Sport24.
Сегодня "Партизан" в рамках Кубка Париматч Премьер встречался со "Спартаком". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Доменико Тедеско. Благодаря этой победе красно-белые одержали победу в турнире.
Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. За это время он провел за армейский клуб 182 игры и забил 37 голов.
"Спартак" в нынешнем сезоне находится на 10-м место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 19 матчах.
Тошич: "Спартак", когда я играл в ЦСКА, был намного лучше
Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич считает, что "Спартак" пару лет назад был выше уровнем, чем сейчас.
Фото: ПФК ЦСКА
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