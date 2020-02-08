Сетьен заявил, что матч с "Бетисом" будет особенным для него

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен в преддверии матча с "Бетисом" в рамках 23-го тура чемпионата Испании отметил, что для него эта встреча будет особенной.



"Для меня это будет особенный матч. Я и мои помощники два года работали в "Бетисе". С этим клубом связаны особые моменты. Мы хорошо знаем эту команду и этих игроков. Но это не значит, что они под нашим контролем. Думаю, игра будет сложной. Нам нужно провести хороший матч, чтобы добиться результата", - цитирует Сетьена Marca.



Напомним, матч "Барселона" - "Бетис" состоится 9 февраля.



Сетьен возглавил "Барселону" 13 января этого года, подписав соглашение до конца сезона.



"Барселона" после 22 туров занимает второе место в чемпионате Испании.