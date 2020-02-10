Панченко выступал за ЦСКА с 2014 по 2016 год. За это время он провел за армейский клуб 42 матча, в которых забил 5 голов.
"Можно смотреть с двух сторон. Удалось выиграть серебряные и золотые медали РПЛ, взять Суперкубок, выходить в матчах Лиги чемпионов — тут удачное. С другой стороны, хотелось бы больше играть и приносить пользу команде. На тот момент я хотел больше играть, а в то время у армейцев еще не было проблемы с форвардами. Там был и Ахмед Муса, и Сейду Думбия, и другие. Считаю, сделал все правильно", - цитирует Панченко "Р-Спорт".
Форвард перешел в "Динамо" в 2016 году сначала на правах аренды, а через год бело-голубые выкупили его у ЦСКА.
30-летний нападающий в нынешнем сезоне провел за "Динамо" 13 матчей и забил два гола.
Панченко: сделал правильно, покинув ЦСКА
Фото: РИА Новости
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