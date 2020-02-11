- Судя по первым двум матчам Смолова, его контракт летом вряд ли выкупят. Слишком большое давление, слишком большие авансы, которые ему сложно оправдать, - цитирует Селюка "Советский Спорт".
Функционер считает, что "Локомотив" продолжает платить зарплату Смолова, поэтому для "Сельты" это не накладно и добавляет дополнительную опцию в атаке. Селюк также добавил, что зарплата Смолова - неподъемная для многих клубов Испании и рассказал, что считает игрока распиаренным, который не стоит тех 10 млн евро, которые за него заплатил "Локомотив".
Мы видим очередной пример распиаренного российского футболиста, который и близко не соответствует заплаченным за него деньгам. Смолова пиарил Герман Ткаченко, покупал Геркус, а "Локо" теперь все это расхлебывает. И ведь пиар продолжается. Мы опять читаем про Смолова всякие небылицы. Что его в Испании чуть ли не как российского Роналду воспринимают, - добавил Селюк.
Агент заявил, что хорошо относится к игроку, который, по его мнению, хочет просто доказать свою состоятельность в "Сельте" и вернутся в "Локомотив" без Сёмина, но он не считает, что тренера, который принёс команде 60 млн евро, будут увольнять.
Напомним, 30-летний Смолов был арендован "Сельтой" у "Локомотива" на полгода с возможностью выкупа. Он провёл за новую команду две игры, включая матч с "Севильей" (2:1), проведя на поле в той встрече 88 минут.
Селюк о Смолове: очередной пример распиаренного российского футболиста
Футбольный функционер Дмитрий Селюк высказал мнение по поводу игры нападающего Фёдора Смолова в "Сельте".
Источник: getty images
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