Маньяков сообщил, что переговоры с "Зенитом по продлению контракта находятся в процессе переговоров.
"Если ли у нас предложения от других клубов РПЛ и рассматриваем ли мы их? Да, есть. Рассматриваем. Но не скажу названия клубов. И не скажу, насколько там все серьезно. Это было бы неэтично по отношению к этим клубам и к "Зениту".
Вероятно ли, что Игорь сменит клуб в это трансферное окно? Нулевая вероятность. Во-первых, его никто не отпустит, во-вторых, мы не рассматриваем вариант смены клуба сейчас. Есть ли вероятность, что уйдет летом свободным агентом? Посмотрим. Дожить надо", — цитирует Маньякова "Спорт день за днем".
В сезоне 2019/2020 на счету 31-летнего защитника 14 матчей за "Зенит" во всех турнирах, один забитый мяч и две результативные передачи.
Перед возобновлением чемпионата России "Зенит" занимает первое место. Ближайший преследователь "Краснодар" расположился на 10 очков ниже.
Агент: Смольников никуда не уйдет из "Зенита"
Агент защитника "Зенита" Игоря Смольникова Александр Маньяков заявил, что в зимнее трансферное окно его подопечный не сменит клубную прописку.
Фото: Елена Разина
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!