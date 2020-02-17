"Мы не отклоняли предложение "Зенита". Идет обсуждение цифр", — цитирует Маньякова Sport24.
В сезоне 2019/2020 Игорь Смольников сыграл в 14-ти матчах за "Зенит", забил один гол и отметился двумя результативными передачами. Действующий контракт 31-летнего защитника с питерским клубом рассчитан до июня 2020 года.
Вчера сообщалось, что "Зенит" сделал Смольникову предложение по новому контракту, но футболист пока не дал свой ответ.
В РПЛ 2019/2020 "Зенит" занимает первое место в таблице с десятиочковым отрывом.
Агент Смольникова рассказал, как обстоит дело с новым контрактом игрока с "Зенитом"
Агент защитника "Зенита" Игоря Смольникова Александр Маньяков сообщил, что переговоры по новому контракту с "сине-бело-голубыми" еще ведутся.
Фото: ФК "Зенит"
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