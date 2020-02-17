Жена Семака: нашла в Африке своего ребенка и думаю только о нём

Жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна сообщила, что нашла в Африке ребенка для последующего усыновления.
Фото: instagram.com/annas_secret_garden
"Нашла ли я в Африке своего ребенка? Да, поэтому все мои мысли сейчас там. В планах значительно увеличить нашу семью, потому что на это есть ресурсы и горячее желание помогать тем, кто в этом нуждается.

К сожалению, среди наших соотечественников очень прочно укоренился такой стереотип, что помогать нужно только своим. Подобные мысли, на мой взгляд, крайнее невежество", — приводит слова Анны "Собака.ру".

Анна и Сергей Семак вместе уже много лет. Супруги повторно провели свадьбу в октябре 2019-го года.

Напомним, пара воспитывает восьмерых детей, в том числе дочь Анны от первого брака и приемного ребенка.

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Теги: Зенит Семак
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