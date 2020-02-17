Сегодня "Сочи" в товарищеской игре обыграл "Динамо" со счетом 3:1. Кокорин появился на поле после перерыва и забил два гола.
"Как я и говорил, Саша рвет и мечет, чтобы все доказать. Думаю, он быстро восстановится. В "Сочи" мы увидим того же Кокорина, что и раньше, если не лучше. Сейчас будет больше злости, а характер у него есть", - цитирует Стаферова "Рейтинг букмекеров".
Напомним, сегодня "Зенит" и "Сочи" официально сообщили, что Кокорин будет выступать за сочинский клуб до конца текущего сезона.
"Зенит" ушел на зимнюю паузу, находясь на первом месте турнирной таблице РПЛ. В активе команды Сергея Семака 45 очков. "Сочи" занимает последнее место.
Первый тренер Кокорина: Саша рвет и мечет, чтобы все доказать
Первый тренер российского нападающего Александра Кокорина Валерий Стаферов прокомментировал первый матч форварда за "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"
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