"Здорово отобрали мяч, убежали в быструю атаку. И Артём сделал хорошую передачу, и Малком хорошо исполнил. Получился красивый гол. Если не будет форс-мажора, то в следующем матче он сыграет 90 минут. В принципе, он нормально готов, но мы страхуемся, чтобы не было переутомления", - цитирует Cемака пресс-служба клуба.
Малком выступает за "Зенит" с лета 2019 года, перейдя из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Футболист получил травму в августе в матче с "Динамо". На зимнем сборе бразилец вернулся в общую группу.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 19 матчах.
Семак: Малком нормально готов, но мы страхуемся
Главный тренер питерского клуба Сергей Семак после победы над "Кайратом" (3:1) прокомментировал гол нападающего Малкома.
Фото: фк "Зенит"
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