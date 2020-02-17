Напомним, встреча, которая прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 2:2. Смолов забил гол на 7-й минуте встречи, уверенно реализовав выход 1 на 1 с вратарем "Реала" Тибо Куртуа.
"В России сейчас неописуемый восторг в связи с голом Смолова, но сама ситуация немного противоречивая. Да, Федя забил, но, по сути, весь гол сделал Аспас.
Поймите, я не против Федора. Просто не считаю нужным возводить в культ такую ерунду, как один забитый мяч. ЦСКА и вовсе дважды обыграл "Реал" два года назад. И что теперь, дать им всем звания заслуженных мастеров спорта?", - цитируют Селюка "Известия".
Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно из "Локомотива" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. У испанского клуба есть право выкупа футболиста в летнее межсезонье.
Селюк - о Смолове: не считаю нужным возводить в культ такую ерунду, как один забитый мяч
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал первый гол нападающего "Сельты" Федора Смолова в чемпионате Испании.
Фото: Getty Images
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