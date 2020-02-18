Rambler и "Матч ТВ" урегулировали спор о нарушении авторских прав

"Rambler Group", владеющий кинотеатром Okko и телеканал "Матч ТВ" подписали обоюдный отказ от исковых требований в рамках судебных заседаний, состоявшихся 18 февраля.

Источник: Okko

Напомним, "Rambler Group" обратился в суд с целью блокировки контента АПЛ на сайте "Матч ТВ". До этого "Матч ТВ" обратился в Мосгорсуд с целью прекращения использования видеоконтента РПЛ на сайте "Чемпионата".



Организации выпустили совместное заявление.



- "Rambler Group" и "Матч ТВ" удалось урегулировать все вопросы во внесудебном порядке. Спорный контент был удален, взаимных претензий мы больше не имеем. Нам важно действовать в рамках правового поля, чтобы формировать прозрачную среду для всех участников, а также следить за соблюдением прав на интеллектуальную собственность. Мы рады, что сегодня нам удалось достигнуть взаимопонимания по данному вопросу, - сказано в заявлении.