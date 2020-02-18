Хорватский футболист был заменен на 58-й минуте. Пресс-служба "Локомотива" пока не комментировала повреждение Чорлуки.
Чорлука перешел в "Локомотив" летом 2012 года из "Тоттенхэма". Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что футболист в ближайшее время продлит контракт с клубом.
Чорлука получил травму в матче с "Волеренгой"
Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука получил травму в товарищеской игре с норвежским клубом "Волеренга". Напомним, встреча завершилась победой подопечных Юрия Семина со счетом 2:0.
Фото: ФК "Локомотив"
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